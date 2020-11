Mattino 5 e le feste di Genovese: la doccia fredda per Federica Panicucci

La modella Georgina ospite a Mattino 5. La ragazza ha dichiarato di aver frequentato le feste di Alberto Genovese. Rivelazione inaspettata.

Georgina, ragazza immagine, è stata oggi ospite a Mattino 5 per parlare del caso Genovese. Il tragico evento dello stupro da parte del fondatore di Facile.it è ancora oggi sulla bocca di tutti. La notizia continua a far discutere, dai notiziari ai talk show. Le indagini continuano sul caso Genovese; e gli inquirenti sono alla ricerca di ulteriori informazioni per ricostruire la notte infernale trascorsa in quella che Alberto aveva battezzato come “Terrazza Sentimento”. L’abitudine impropria è costata ben cara all’imprenditore. Difatti, l’uomo è stato accusato non solo di violenza sessuale e sequestro di persona, ma anche di lesioni e cessione di stupefacenti. Questa mattina, durante la puntata di Mattino 5, è emerso che la giovane modella avesse frequentato per lavoro i suoi party. A seguire la rivelazione di Georgina.

LA DROGA? È NORMALE

Oltre alla notizia scioccante dello stupro, non si fa altro che parlare degli orrendi festini a base di droga e alcol. Questa mattina, Georgina era ospite al programma di Federica Panicucci. Lavorando come intrattenitrice di sala, la ragazza immagine ha dichiarato di aver avuto modo di frequentare le squallide feste di Genovese. Oggi è intervenuta per raccontare la sua testimonianza sull’attico di Milano, luogo pericoloso tra stupefacenti e immoralità. Alla domanda centrale della conduttrice, Georgina ha risposto: “La droga? Normale che giri in posti come quelli”. Il pubblico, sbigottito, ha alzato la voce per protestare.

“Capita molto spesso” si è subito ricorretta la donna. Riguardo alla festa, sembrava un evento normale come tanti altri. Tuttavia, la giovane aggiunge di aver notato in alcune stanze delle persone con intenti sospetti.

