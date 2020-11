È morto Diego Armando Maradona: ma quanti figli ha?

Oggi, 25 novembre, è morto Diego Armando Maradona per arresto cardiaco. Ma quanti figli ha l’ex calciatore argentino? Scopriamolo insieme.

È morto oggi, 25 novembre, Diego Armando Maradona. L’ex campione argentino è stato colto oggi da un arresto cardiorespiratorio presso la sua dimora al Barrio San Andres, Buenos Aires. Ma quanti figli ha l’amatissimo “El Pibe de oro”? Questa è stata la domanda più diffusa tra i fan della nota leggenda che ha incantato il calcio. Ed è soprattutto questa la domanda che la gente si sta ponendo sin dalla prima apparizione di Magalì a Live non è la D’Urso. La 24enne, l’ultima figlia di Maradona, ha confessato al programma della nota conduttrice italiana di essere stata adottata da un’altra famiglia. La madre biologica della ragazza aveva deciso la via dell’affidamento ancor prima che lei nascesse.

UNA FAMIGLIA NUMEROSA

Sebbene la storia dei figli di Maradona sia perlopiù ignota, Magalì ha cercato di far luce sul mistero che circonda la sua famiglia. La giovane ha dichiarato di esser stata contattata dalla madre biologica. Quest’ultima le avrebbe confermato la parentela che la lega al padre, il noto ex campione calcistico. Lei, l’ultima arrivata, potrebbe essere la settima, se non addirittura l’ottava figlia del fuoriclasse argentino. El Pibe de oro è riconosciuto a Cuba come padre di tre figli. Tra questi, avuti con donne differenti, un 18enne vivrebbe attualmente vicino a Varadero. Ciò è stato anche confermato dal legale di Maradona: i figli sarebbero stati concepiti durante il periodo di disintossicazione dalla cocaina da parte del calciatore.

Una famiglia davvero numerosa poiché a questi tre si aggiungerebbero anche Dalma, Gianina, Diego Fernando, Jana e Diego Jr.

