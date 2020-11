Beatrice Valli, sale la preoccupazione: “Sta molto male, non riusciamo a venirne fuori”

L’ex influencer e corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Beatrice Valli svela la preoccupazione che affligge in questo momento la sua famiglia

“Non riusciamo proprio a venire a capo della situazione”, così Beatrice Valli, l’ex influencer e tronista di “Uomini e Donne” denuncia il suo stato d’animo, particolarmente travagliato in queste ore. La causa di tutto è legata ai problemi di salute di uno dei componenti della famiglia.

Fino a due giorni fa regnava un clima distensivo in casa Valli, dato dai rumorosi festeggiamenti casalinghi per il compimento degli anni del “piccolo” Alessandro. Si è trattato di un party molto ristretto in famiglia, dove babbo Fantini e mamma Valli hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per commemorare il grande evento.

Due giorni fa Beatrice Valli era una madre super contenta e orgogliosa di avere qualcuno di cui prendersene cura. Il figlio di 8 anni è il primogenito della coppia formata da lei e Marco Fantini, anch’egli ex corteggiatore di “Uomini e Donne”

Beatrice Valli, dalle stelle alle “stalle”: la situazione è peggiorata

Dopo aver festeggiato alla grande gli 8 anni del figlio Alessandro, l’ex influencer e tronista di “Uomini e Donne”, Beatrice Valli ha cambiato subito umore. La goccia che ha fatto traboccare un vaso, “guarnito” a colori, grazie alla mediazione del compagno Marco Fantini è un motivo legato a problemi di natura salutare per un altro dei suoi figli.

Si tratta della piccola Azzurra, che nelle ultime ore ha manifestato dolori fortissimi, che ormai si porta dentro da più di due mesi. “Pensavamo che il problema stesse rientrando man mano”, finchè poche ore fa, a seguito di ulteriori accertamenti a torace e polmoni è stata riscontrata una forma di broncopolmonite cronica.

“Fortunatamente non ha avuto la febbre” – sottolinea mamma Beatrice, che immagina sia una manifestazione virale. Secondo il suo parere, le altre due figlie, che ultimamente hanno avuto contatti con la realtà circostante avrebbero potuto far scattare l’allarme indirettamente.

Anche la stessa Beatrice Valli ha ammesso di stare poco bene, perchè produceva poco latte materno, insufficiente per alimentare i fabbisogni di Azzurra. “La paura e la preoccupazione però sono tutte per la piccola, perchè ad oggi non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel”

