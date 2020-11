Cannavacciuolo in lutto: “Resterai sempre nel mio cuore”

Lo chef napoletano piange l’amico scomparso e pubblica un video in cui era a cena insieme a lui ricordando i momenti trascorsi insieme.

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo è molto amato e conosciuto dal pubblico grazie alla sua ironia, al talento che mette nei suoi piatti e alle trasmissioni che l’hanno reso noto alla gente, soprattutto “Cucine da incubo” e “Masterchef” su sky.

Napoletano doc, ha sempre esaltato le sue radici che sono ormai il suo marchio di fabbrica e proprio per la sua napoletanità sta soffrendo particolarmente in questi giorni per la morte di Diego Armando Maradona.

Parliamo del più grande calciatore di tutti i tempi, simbolo del Napoli con il quale ha vinto due scudetti e che in questi giorni la città sta piangendo per la sua scomparsa.

Antonino Cannavacciuolo ha voluto ricordarlo in questi giorni drammatici con un ricordo speciale che ha vissuto con il fuoriclasse argentino.

L’addio di Cannavacciuolo al Pibe de oro

Questo video ritrae Maradona a cena mentre fuma un sigaro a Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Si vede anche il cuoco napoletano a tavolo insieme a lui mentre ridono e scherzano dopo aver mangiato insieme anche ad altri commensali.

Alla fine di questo video di tantissimi anni fa lo chef scrive una didascalia dedicata al grande campione scomparso ieri: “Mi ricordo ancora quella volta che hai varcato la soglia del mio ristorante a Villa Crespi…Indescrivibile! È stato un onore cucinare per te. Resterai sempre nel mio cuore. Arrivederci”.

Un messaggio toccante al quale si è voluto unire insieme a quello di tantissime altre personalità che in questi giorni stanno dando il loro addio all’ex Pibe de oro.

