“Tuo papà è morto” come ha ricevuto la notizia Maradona Junior

Come ha reagito il figlio 34enne di Maradona, Diego Junior, alla notizia della morte del padre. Era ricoverato in ospedale per Covid

Ieri è morto Diego Armando Maradona colto da un arresto cardiorespiratorio presso la sua dimora al Barrio San Andres, Buenos Aires. Il mondo è in lutto, l’Argentina ha ufficializzato tre lunghi giorni di bandiera a mezz’asta e a Napoli si stanno organizzando flash mod per commemorare ex attaccante argentino che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi e non solo.

Anche molte personalità dello spettacolo hanno già rilasciato dichiarazioni in merito alla sua morte, la stampa però sta tralasciando la sua numerosa famiglia e come i figli hanno reagito alla notizia della sua scomparsa. Una famiglia, quella di Maradona, davvero numerosa poiché El Pibe lascia otto figli riconosciuti, ma forse sono di più quelli di cui non si ha notizia ufficiale.

Diego Junior dimesso dal Cotugno, era malato di Covid

Oltre le due le figlie, Dalma e Giannina, avute dalla prima moglie Claudia Villafane, si sono aggiunti Diego Armando Sinagra Jr, figlio illegittimo nato nel 1986 e riconosciuto solo dopo lunghi anni di battaglie legali, Lana nata nel 1996, anch’essa riconosciuta dopo molto tempo e l’ultimo nato, Diego Fernando, frutto della relazione con Veronica Ojeda, venuto alla luce nel 2013 quando i due erano già ormai sulla strada del divorzio. Oltre a loro, i tre figli cubani, avuti da due donne diverse.

Diego Junior, figlio 34enne di Maradona e di Cristina Sinagra, è stato dimesso ieri dall’ospedale infettivologico Cotugno di Napoli dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. Subito dopo aver saputo del decesso del padre dai media argentini, il ragazzo sembra abbia iniziato subito le pratiche burocratiche per essere dimesso dall’ospedale e ha dichiarato che desidera partecipare al funerale del padre in Argentina.

Non sappiamo al momento se sarà possibile per lui recarsi alle esequie visto le sue condizioni di salute. Diego Jr infatti era stato ricoverato perché i sintomi erano abbastanza seri e probabilmente saranno necessari alcuni giorni per una ripresa ottimale.

