Cristiana Sinagra, chi era l’amore italiano di Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona ha avuto un amore tutto italiano, sebbene molto controverso: ecco chi è Cristiana Sinagra

La leggenda del calcio, Diego Maradona, nel corso della sua vita ebbe diverse relazioni dalle quale nacquero ben cinque figli. In realtà non si è trattato sempre di rapporti duraturi e uno di questi sarebbe passato persino sotto banco se non ci fosse stato un figlio di mezzo. Correva l’anno 1986 quando Cristiana Sinagra apparì per la prima volta pubblicamente dichiarando di aver dato luce a Diego Armando Jr, figlio del grande calciatore. Tra i due sembrerebbe esserci stata una storia tenuta nascosta, avvenuta durante gli anni passati a Napoli. Lei, allora 22enne, era infatti originaria della città campana che reagì con grande stupore e curiosità alla notizia. Eppure il calciatore decise di non confermare la sua versione e di non riconoscere il bambino.

L’incontro tra padre e figlio e un rapporto ricucito

Cristiana decise di crescere il figlio da sola nonostante avesse subito una tale umiliazione ripromettendosi, forse, che solo il tempo avrebbe potuto darle ragione. Ed è esattamente quello che è accaduto. Diego Armando Jr con il passare del tempo assomigliava sempre più al calciatore, sia fisicamente che caratterialmente. Finì anche per dedicarsi al calcio, sua grande passione. La battaglia legale terminò nel 1993 quando il Tribunale le diede ragione. Dieci anni più tardi, nel 2003, padre e figlio si incontrarono per la prima volta.

I due iniziarono a conoscersi e a cercare di costruire un minimo di rapporto, per quanto possibile. Anche qui solo il tempo riuscì nell’impresa e quattro anni più tardi, nel 2007, Maradona riconobbe ufficialmente il figlio. Da questo momento Diego Jr venne introdotto ufficialmente nella famiglia allargata del calciatore e in questo Cristiana ebbe un ruolo fondamentale. Proprio la donna infatti spinse molto affinché tra padre e figlio si instaurasse un rapporto.

Cristiana non ha mai voluto davvero approfondire invece il tema del suo di rapporto con Maradona. Lei ha sempre preferito porre in primo piano suo figlio senza entrare nei particolari del suo primo incontro con il calciatore dopo diversi anni. “Ci sono cose che appartengono profondamente a sfere private, che nessuno può e deve violare” ha dichiarato fermamente in un’intervista a “Il Mattino”.

