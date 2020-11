Malena pubblica una foto sul suo profilo Instagram dove si vede il suo lato A e i fan vanno in delirio

La pornodiva Filomena Mastromarino in arte Malena condivide uno scatto su Instagram che fa impazzire i suoi fan e scrive nella didascalia: “La femminilità non ha padroni”. Replica anche a un utente che risponde alla didascalia scrivendo una frase molto maschilista e fuori luogo: “Sei troppo fluida se il maschio fa il maschio è padrone pure della femminilità..la annineta…La umilia..la possiede…La manipola” I commenti sono assurdi “. Lei non ci pensa due volte e replica “Ma lo decido io…unica padrone di me stessa”.

Il manuale di Malena che farà migliorare le performance a letto

Malena ha creato un manuale che si intitola “Stop figuracce a letto”, in questo manuale la pornodiva dispenserà consigli su come soddisfare il partner sotto le lenzuola. Annuncia che ci saranno anche tre premi in palio per chi acquista il manuale e il primo premio che è il più importante, lo consegnerà di persona lei. Malena sa come attirare l’attenzione dei suoi follower con foto provocanti sul suo profilo Instagram e i risultati si vedono, a seguirla sono 789mila follower.

E in molti hanno già mostrato interesse per il suo manuale, specialmente donne che chiedono se questo manuale aiuterà i loro partner a soddisfarle. Al momento però Malena non può esercitare la sua professione a causa dei decreti per l’emergenza coronavirus. Ovviamente il suo lavoro richiede una vicinanza estrema con altre persone e pertanto non è possibile.

Lei dunque rivela di aver imboccato la strada della castità, anche perché non ha un fidanzato. Tuttavia lavora online, soddisfa richieste di uomini e donne, coppie che vogliono intrattenersi su internet. Fa dirette ed è attiva sui social però molti progetti sono stati persi, ma non appena finirà la pandemia si tornerà alla carica.

