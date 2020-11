Eleonora Incardona, in piscina il bikini è quasi trasparente: da perdere il fiato – FOTO

Eleonora Incardona direttamente da Dubai mostra tutto il suo essere una bomba sexy. Il web si blocca con i suoi scatti

Continua a deliziarci con i suoi scatti lontano dall’Italia Eleonora Incardona. La bella e procace influencer ed ex cognata di Diletta Leotta non accenna a fermarsi. I suoi scatti sono sempre più caldi e gli utenti impazziscono. Non ce la si fa a starle dietro e per di più si insinuano i dubbi.

Di cosa si tratta? Pare che la bella siciliana sia “scappata” dall’Italia. Si trova, infatti, a Dubai per un meraviglioso soggiorno, tra sole, mare e relax. Eleonora parte della sua popolarità la deve alla sua presunta ex cognata, Diletta Leotta, la talentuosa ed affascinante giornalista sportiva di DANZ.

Eleonora, infatti, è stata fidanzata per diverso tempo con Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della Leotta. Molte voci dicono che Eleonora Incardona e Manola, stimato chirurgo estetico e figlio di Ofelia Castorina madre di Diletta, si siano lasciati. E il fatto che lei in un momento così difficile sia volata dall’altra parte del globo la dice lunga.

Quest’estete poi aveva fatto incuriosire il fatto che si fosse fatta fotografare immersa in un abbraccio di rose rosse. Ben mille, come aveva precisa lei stessa. Chi sarà il misterioso autore di questo gesto così romantico? Che abbia a che fare con questo suo viaggio?

Eleonora Incardona, in piscina è super sexy

E nel mentre i dubbi si insinuano ed i più curiosi cercano di capire se questo suo viaggio a Dubai possa centrare con questo spasimante segreto, Eleonora Incardona si rilassa e ci mostra delle foto da sogno.

Hotel di lusso, cena in mezzo ad un acquario e bagni in piscina. Per il momento è questo quello che l’influencer ci mostra del suo soggiorno a Dubai e nei commenti, anche poco gradevoli, non mancano le polemiche verso di lei che in un momento del genere si trova a fare una vacanza così lussuosa.

Eleonora non risponde e tira avanti. Anzi lo fa con un’altra bellissima foto in piscina in cui sfoggia un bikini da urlo. Color carne con gli strass sembra quasi che sia invisibile. Mettendo in risalto le sue forme prorompenti che accettano ben volentieri il sole di Dubai.

Scatto in posizione strategia, lato A e lato B sono entrambi in primo piano e lasciano poco o nulla all’immaginazione: da perdere il fiato.

