Da bellissima e famosa modella a senzatetto. Di chi si tratta

Bellissima e famosa modella all’apice del successo, adesso è una senzatetto. Di chi stiamo parlando e cosa le è accaduto

Non si sapevano più sue notizie da anni, adesso appaiono le foto shock. Certo nessuno si aspettava di rivedere Loni Willison nei panni di una senzatetto. La donna, 37 anni, ha vissuto un periodo di splendore negli scorsi anni, lanciatissima come modella di fitness.

Era passata alla ribalta anche per il suo legame con Jeremy Jackson. Se questo nome non vi fa scattare nessun campanello, vi aiutiamo noi. Sicuramente avete sentito parlare della seir tv cult degli anni ’90, Baywatch. Jeremy interpretava Hobie Buchannon, il figlio del protagonista Mitch.

La sua ex moglie vive per strada più o meno dal 2016. E’ stata avvistata mentre spingeva un carrello della spesa in cui conserva tutti i suoi averi. Le strade di Venice Beach nella città di Loa Angeles sono la sua casa. Secondo quanto riportato dai media stranieri che l’hanno individuata, Loni Willison soffre di problemi mentali e ha sviluppato una forte dipendenza alla metanfetamina. Lei stessa ha dichiarato al The Sun di cavarsela bene, di non aver più avuto contatti con il celebre ex marito e di non aver bisogno di aiuto da parte di amici o famiglia. Non ha un telefono cellulare ma possiede un po’ di soldi e un posto dove mangiare e dormire quando le serve.

Modella stupenda caduta in disgrazia. Il motivo

Jeremy Jackson e Loni Willison si sono sposati nel 2012 per poi affrontare un impetuoso divorzio nel 2014. All’epoca lei denunciò atti violenti dell’uomo nei suoi confronti; ha raccontato che è arrivato addirittura a tentare di strangolarla.

I guai per l’ex modella (apparsa anche sulla copertina di Australia’s Glam Fit) sono iniziati nel 2016 quando ha perso il suo lavoro come assistente in un centro di chirurgia estetica. Non riuscendo più a pagare le spese è stata sfrattata dal suo appartamento. Da lì ha intrapreso una spirale discendente.

In passato, Larry Marinelli, proprietario di True Intentions e co-fondatore di True Hope Calling, associazione che aiuta persone in situazioni di bisogno, ha cercato di offrirle il suo aiuto gratuitamente. Purtroppo Loni ha rifiutato il programma che le veniva sottoposto per uscire dalla dipendenza di sostanze stupefacenti ed è tornata in strada.

