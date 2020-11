Laura Torrisi in versione autunnale ci confida qualcosa di intimo. È bellissima vestita tutta di bianco e baciata dal sole

Laura Torrisi si confessa ai suoi follower. La bella attrice lo fa spesso e parla direttamente agli utenti che la seguono. Lo aveva già fatto qualche giorno fa rivelando della malattia di cui soffre da tempo. Una malattia che colpisce purtroppo molte donne. Si tratta dell’endometriosi, una patologia cronica che colpisce l’utero e causa dolori e altre conseguenze importanti.

Laura Torrisi ha rivelato che proprio nei giorni scorsi si sarebbe dovuta sottoporre ad un’operazione per asportare un fibroma. Tutto rinviato però per via dell’emergenza sanitaria che al momento non lascia posti liberi negli ospedali.

All’attrice è successo quello che vivono tantissimi pazienti in questo strano periodo della nostra vita. I malati non gravi devono attendere e così è successo anche a Laura Torrisi. Si doveva operare per rimuovere un fibroma all’utero ma per mancanza di posti letto, ha dovuto rimandare. Inoltre avrebbe dovuto affrontare il post operatorio e il periodo in ospedale da sola, proprio a causa della pandemia. E così ha messo in stand-by questa cosa delicata che la riguarda.

Laura Torrisi, in versione invernale in total white