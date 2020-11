X Factor, volano insulti al tavolo dei giudici durante la quinta puntata dei live. L’esibizione dei Little Pieces of Marmellade fa discutere.

Esplode la tensione ad X Factor dopo la prima eliminazione del quinto live. L’atmosfera si fa incandescente e i giudici sono sempre meno d’accordo gli uni con gli altri. Dopo che il televoto ha decretato la fine del percorso dei Melancholia, Manuel Agnelli si è lasciato sfuggire una serie di risposte stizzite che non sono affatto piaciute ad Hell Raton. Allo stesso tempo le critiche del giudice sardo all’unico gruppo rimasto in gara (Little Pieces of Marmellade) hanno suscitato lo sdegno degli altri giudici.

Leggi anche -> X Factor 2020, Manuel Agnelli sbotta: “È un fallimento”

X Factor, Manuel Agnelli stizzito: “Mi ha dato dello yogurt scaduto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Nonostante Hell Raton abbia riconosciuto che i Little Pieces of Marmellade abbiano rappresentato una rottura all’interno del programma, il rapper si è detto scontento del percorso che stanno facendo. “Io ho capito la tecnica di Manuelito – lo ha ha interrotto Manuel Agnelli – ripete sempre le stesse cose in modo che gli avversari non ripetano le stesse cose per difendersi”. La lite è proseguita con alcuni scenette sprezzanti di Agnelli che ha finto di leggere le previsioni del tempo pur di non ascoltare il collega.

“Cosa c’è per voi dopo?” ha incalzato allora Hell Raton. “Dopo ci sono io” ha risposto Agnelli, sostenendo che ha intenzione di aiutare i Little Pieces of Marmellade anche al di fuori del programma. Secondo il giudice, il percorso che vuole proporre al duo è molto più concreto di quello delle ragazze di Hell Raton.

Leggi anche -> X Factor, Hell Raton le suona a Manuel Agnelli: “Se non capisci ti…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

“Hai detto che sono uno yogurt scaduto, che mi devi fare i disegnini…” ha detto Agnelli stizzito, ricordando alcuni commenti che Hell Raton gli ha rivolto nelle ultime puntate. A questo punto è intervenuto Cattelan per sedare la lite. “Sembra quasi un litigio tra fidanzati” ha sdrammatizzato con un sorriso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter