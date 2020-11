Aida Yespica e la tenera foto con una persona molto speciale-FOTO

La Yespica condivide una serie di foto in occasione di una ricorrenza molto speciale e importante per lei

La Yespica ha condiviso una serie di foto in occasione del compleanno del suo uomo speciale, suo figlio Aron. Nelle foto si vede lui da piccolo con la mamma. Nella didascalia la showgirl fa una dedica:”Oggi 12 anni fa nascevi te, per rendermi la MAMMA più felice del mondo..e per me sarai per sempre la favola più bella che racconterò. Feliz cumpeanos vida mia”.

La Yespica lontana dal suo piccolo anche nel giorno del suo compleanno

La storia di Aida Yespica e suo figlio, è una storia molto difficile. I due al momento sono separati, infatti nelle stories su Instagram che ha condiviso la showgirl per festeggiare il compleanno di suo figlio. Si vede che si fanno una videochiamata perché non possono stare insieme. La Yespica aveva parlato della triste vicenda sia durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip qualche anno fa, sia più approfonditamente ne corso di un intervista a Verissimo.

Lei aveva detto che c’erano dei problemi burocratici che le impedivano di volare da suo figlio che vive negli Stati Uniti con il padre. Lei non ha i documenti per andare in America e l’ex compagno scende di rado in Italia, e quando lo fa gli lascia il figlio solo per poche ore. Si direbbe una terribile ingiustizia, la Yespica non è stata chiarissima nella sua spiegazione che faceva tra un singhiozzo di pianto e l’altro. Infatti più volte la Toffanin le ha chiesto di spigarsi meglio. Perché non era chiaro il rapporto che avesse con l’ex compagno Matteo Ferrari che a quanto pare la privava di vedere suo figlio una volta uscita dal reality dopo 3 mesi. Lei lo aveva definito senza cuore.

Questa estate abbiamo poi visto che Aron ha passato del tempo con la madre al mare e il fidanzato di lei, Giuseppe Lama. Tuttavia ora madre e figlio sono nuovamente separati, e appare che lui passi molto più tempo con il padre. Questa vicenda è poco chiara, chissà se con il tempo emergeranno novità.

