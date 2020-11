Anna Tatangelo, è una tigre sui social in una sequenza di scatti – FOTO

La cantante di Sora non perde mai occasione per far parlare di sé e pubblica su Instagram un post in cui mostra il suo look da tigre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è da sempre risultato un personaggio molto controverso: diventata famosa da giovanissimi con la vittoria a Sanremo giovani, la sua carriera ha avuto una svolta dopo il suo incontro con Gigi D’Alessio con il quale ha iniziato una storia d’amore nonostante i loro 20 anni di differenza.

Additata da molti come rovina famiglie, infatti il cantante napoletano all’epoca era sposato con Carmela Barbato con la quale ha avuto tre figli. Nonostante le malelingue e la differenza di età la coppia è rimasta insieme per 15 anni e ha avuto un figlio, il piccolo Andrea che oggi ha 10 anni.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni in bagno nella vasca insieme al piccolo Leo fa il giro del web – FOTO

Anna nel corso di questi anni ha continuato la sua carriera di cantante pubblicando 6 album durante la sua relazione con Gigi D’Alessio che ha scritto i brani.

Anna Tatangelo e il suo look tigrato