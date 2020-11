WhatsApp, come recuperare le chat archiviate su iPhone e Android

Se state cercando di recuperare le chat archiviate di WhatsApp, magari finite in archivio per sbaglio, siete nel posto giusto: vediamo come

L’archivio WhatsApp è uno strumento molto utile. Grazie a esso è possibile, mettere da parte chat che intasano inutilmente la schermata principale dell’app di messaggistica istantanea, senza però doverle eliminare. A volte però per errore alcune conversazioni di nostro interesse possono finire per sbaglio in archivio sparendo così alla nostra vista. Il timore può essere quindi quello di aver perso per sempre quei messaggi.

Per fortuna però così non è! Infatti è perfettamente possibile ripristinare tutto il loro contenuto senza dover effettuare alcuna procedura complessa o ricorrere a qualche applicazione di terze parti. Scopriamo quindi come recuperare le chat archiviate di WhatsApp in pochi semplici e veloci passaggi.

WhatsApp, come ripristinare le chat in archivio