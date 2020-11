Aurora Ramazzotti: ”Ho sognato il tuo fidanzato”. Lei reagisce così – FOTO

Aurora Ramazzotti. La giovanissima influencer e conduttrice tv, in piena ripresa post Covid, diverte con una sua rubrica ironica su Instagram

Periodo di grande ripresa per Aurora Ramazzotti. La giovanissima inviata di Ogni Mattina (in onda sul canale Tv 8 ) aveva, infatti, reso pubblica la notizia di aver contratto il Covid19 insieme al fidanzato, Goffredo Cerza.

Tramite Instagram Stories ha raccontato quanto non sia stato facile attraversare il periodo d’isolamento, non tanto per le ripercussioni fisiche, quanto per quelle psicologiche. Ha dichiarato: “Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultimo, forse perché ho avuto il covid anche se non in forma grave, fortunatamente”. E prosegue: “Se non mi vedete molto presente, è perchè mi ha abbattuta mentalmente”.

LEGGI ANCHE -> Valentina Ferragni, a Vezagni’s house è già Natale – FOTO

Aurora Ramazzotti. Frizzante su Instagram

Un po’ per ingannare la noia data la situazione attuale che ci costringe a rimanere a casa più tempo del solito, un po’ perché Aurora Ramazzotti tiene davvero a mantenere sempre un rapporto vivo e diretto con i suoi fan, si è dilettata con un Q&A a tema amoroso.

Di cosa si tratta? Una sorta di piccola posta del cuore in cui la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dà consigli spassionati sui problemi sentimentali dei follower. Sfogatevi con zia Aurora, quindi, ma aspettatevi anche risposte divertenti, dissacranti ed ironiche.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, irriconoscibile: nuovo styling per lei, il look indiano le dona – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Chi è angosciato da tradimenti, chi non riesce ad esprimere i propri sentimenti, chi è incastrato in storie in cui la passione è scemata. Tante le tematiche affrontate tramite Instagram Stories, fino a quando arriva una sconcertante dichiarazione: “Stanotte ho sognato il tuo ragazzo… non volevo, giuro”.

Come ha reagito Aurora? Dapprima con una rassicurazione e un sorriso: “Tranquilla” – seguito poi da un cambio repentino d’espressione: “Ti spezzo le ossa”. Ovviamente tutto in un’atmosfera di goliardia e spirito di prendersi in giro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.