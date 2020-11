Lo avete riconosciuto? Oggi è uno degli attori più affascinanti al mondo

Occhi azzurri e lunghi capelli che incorniciano l’angelico volto: oggi è uno degli attori più apprezzati al mondo. Lo avete riconosciuto?

Viso d’angelo ed occhi che incantano, quelli di Vincent Cassel. La foto che lo ritrae da piccolino sembra sugellare la bellezza che, solo pochi anni dopo, l’affascinante attore francese avrebbe esibito di fronte a tutto il mondo. Le sue pellicole sono state un susseguirsi di successi, tanto da renderlo uno degli uomini più desiderati dal pubblico femminile. Il sex symbol, tra l’altro, ha un legame molto speciale con l’Italia, essendo stato sposato con l’attrice Monica Bellucci.

Vincent Cassel: alcune curiosità sull’attore

L’ex marito di Monica Bellucci, 54 anni quest’anno, è originario di Parigi, precisamente del quartiere di Monmartre. Figlio d’arte, suo padre, Jean-Pierre Cassel, era attore e ballerino, mentre la madre Sabine Litique lavorava come giornalista gastronomica. A seguito della separazione dei genitori, l’attore visse fra la Francia e gli Stati Uniti, e questo gli consentì di apprendere correttamente il francese e l’inglese.

La fama internazionale, per l’attore, arriva con la pellicola “L’odio“, vincitrice del premio “Miglior regia” al Festival di Cannes. Successivamente, è la volta de “L’appartamento“, che ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica, e sul set del quale Cassel incontra la sua futura moglie Monica Bellucci. Con lei avrà un matrimonio di 14 anni, e due splendide figlie.

L’attore, che peraltro reciterà con la moglie in svariate pellicole, ha spesso dichiarato di amare follemente l’Italia. Tuttavia, ci sono delle particolari usanze che Vincent non riesce proprio a mandar giù. Prima fra tutte, l’eccessiva invadenza dei media italiani nel privato dei personaggi famosi. E, in secondo luogo, l’abitudine di guardare film doppiati, che non consentono di apprezzare gli attori in lingua originale.

Attualmente, Cassel è sposato con la modella italo-francese Tina Kunakey, di ben 33 anni più giovane. La coppia, nel 2019, ha visto la nascita della loro prima figlia, Amazonie.

