Nella giornata di ieri, la provincia di Catania è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha provocato gravi danni, soprattutto alle abitazioni.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di ieri sulla provincia di Catania, dove si sono registrati allagamenti e gravi danni. Fortunatamente non si sono verificati al momento feriti, ma numerose sono state le richieste di soccorso al numero per le emergenze anche da parte di cittadini rimasti intrappolati all’interno delle auto in panne per via della pioggia battente. La conta dei danni è ancora in corso, ma pare che ad aver subito le maggiori effetti del maltempo siano state le abitazioni della provincia etnea.

Catania, violenta ondata di maltempo sulla provincia etnea: alberi caduti e danni alle abitazioni

Alberi caduti, strade allagate e persone rimaste intrappolate all’interno delle auto in panne. Questo il terribile scenario registratosi ieri, sabato 28 novembre, nella provincia di Catania, colpita da una violenta ondata di maltempo con pioggia battente ed una tromba d’aria abbattutasi nella zona sud del capoluogo etneo. Per fortuna, come riporta la redazione di Catania Today, non vi sono state segnalazioni di persone ferite, ma ingenti danni si sono registrati in tutta la provincia, la cui conta è ancora in corso.

La tromba d’aria che ha colpito diversi quartieri catanesi ha provocato la caduta di diversi alberi e di pali della luce ed ha divelto i tetti di alcune abitazioni e aziende, site nella zona, mentre altre sono state allagate. Inoltre, alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli a causa della pioggia. Gli interventi dei pompieri solo nella giornata di ieri, come riporta Catania Today, dopo le richieste di soccorso sarebbero stati circa 50.

A Giarre, in contrada Rovettazzo, un edifico di tre piani è stato evacuato dai vigili del fuoco dopo il crollo di un ballatoio e danni importanti alle strutture portanti. Sarebbero, come riferisce Catania Today, sei le famiglie evacuate, per un totale di 21 persone, tra cui due disabili. Presso la palazzina sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza l’area e gli agenti della Polizia Locale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso per la giornata di oggi, domenica 29 novembre, un’allerta gialla per rischio idrogeologico per la Sicilia intera.

