Ficarra e Picone, battuta infelice a Striscia: cosa rischiano i due

Una freddura arrivata dagli studi di Cologno Monzese durante la puntata di ‘Striscia la Notizia’: il duo comico ironizza su una tragedia.

Il tg satirico in onda su Canale 5 da oltre 30 anni, è solito mettere nel mirino ogni frase sbagliata detta in tv. Questa volta però a finirci sono proprio i conduttori di ‘Striscia’ che esagerano con una battuta poco gradita dagli spettatori.

Infatti si è soliti divertirsi con il duo comico siciliano durante i servizi del tg ma questa volta si trattava di una tragedia.

I due sono finiti nel ciclone per una frase fuori luogo in cui hanno paragonato un reality show a un vero e proprio dramma che ha visto morire tre persone, in Sardegna.

La gaffe di Ficarra e Picone

La frase che ha scatenato una bufera sul web e ha spinto Ficarra e Picone nel mirino è iniziata con la frase di quest’ultimo che ha detto: “Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo. Pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese“, riferendosi all’alluvione avvenuta in Sardegna che ha causato morti, dispersi e moltissimi danni.

Ma a scatenare la polemica è stato Ficarra, il quale rincarando la dose, ha aggiunto: “Vabbè, se poi ci aggiungete anche il Grande Fratello Vip… Quello è una tragedia enorme, una devastazione“. Facendo una battuta davvero infelice paragonando una simile catastrofe al reality show di canale 5.

Tantissime le critiche ricevute sui social portando degli strascichi sul web dato che le notizie ormai rimbalzano alla velocità della luce.

Quali saranno le conseguenze per il duo comico siciliano?

