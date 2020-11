Giorgio Panariello in lacrime: “Carlo Conti mi ha dato la notizia”

L’attore toscano ospite di Verissimo si racconta e parla della sua infanzia difficile e di un dolore che lo tormenta.

Giorgio Panariello è stato ospite nel salotto di canale 5 e la padrona di casa, Silvia Toffanin, ha chiesto di raccontarle la sua infanzia e il suo dolore.

L’attore si commuove ripercorrendo le fasi più difficili della sua vita:

«Da piccolo io percepivo i miei nonni come i miei genitori e i miei zii come fratelli. Ho scoperto solo dopo che la donna che veniva a portarci alcuni doni a Natale era mia madre. Un Natale mi hanno presentato mio fratello Franco, lui era stato affidato a un istituto. Perché i miei nonni non potevano permettersi di accudire un altro bambino. Anni dopo lui è venuto a vivere a casa. Franco, negli anni 80, ha iniziato a usare droghe. Avevo l’ansia di lasciarlo a casa con mio nonno, perché ci litigava per avere soldi. Si mettevano le mani addosso. Ho iniziato a portarlo con me a lavoro per non farlo rubare».

Un’infanzia non facile e conosce il motivo della sua fortuna rispetto al fratello scomparso a cui ha dedicato un libro dal titolo ‘Io sono mio fratello‘:

“La mia fortuna è stata nascere un anno prima. Se fossi nato un anno dopo mio fratello, sarei potuto essere io”, dichiara visibilmente commosso.

La vicinanza dei suoi amici fraterni

Panariello continua il suo racconto con le lacrime agli occhi e confessa: «L’ultima volta l’ho visto il 23 dicembre, si era disintossicato, stava bene. Poi mi ha telefonato alle 7 di mattina Carlo Conti e mi ha dato la notizia del ritrovamento del suo corpo».

Dopodiché vede un videoclip proprio dei suoi migliori amici Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con cui è cresciuto insieme, un legame che li lega ancor prima della loro notorietà.

Nel videoclip Carlo Conti spende parole di stima nei confronti dell’amico: “Un grande uomo e un grande artista“. Parole che hanno fatto emozionare il comico: “È commovente. Carlo, per me, va al di là del lavoro“.

Altrettante parole d’affetto le dedica all’altro suo amico fraterno Leonardo Pieraccioni che anche lui gli manda un videomessaggio: “Leonardo non è uno che fa le cose volentieri. Se le fa è perché le vuole fare. Lui è molto pigro. Quindi vuol dire che mi vuole bene”, sorride.

E infine conclude: “Carlo e Leonardo sono due fratelli per me“.

