Maradona, ipotesi di omicidio colposo: indagato il suo medico personale

Il medico personale di Diego Armando Maradona sarebbe indagato per omicidio colposo, le autorità hanno infatti perquisito la casa e l’ufficio del dottor Leopoldo Luque

Mentre il mondo intero piange la scomparsa di Diego Armando Maradona le autorità argentine hanno avviato delle indagini per appurare le cause della morte del campione. Sotto accusa ci sarebbe innanzitutto il suo medico personale, il dottor Leopoldo Luque che si era occupato della recente operazione al cervello subita dal campione a causa di un coagulo di sangue. Al momento la polizia sta eseguendo delle indagini con un’ipotesi di omicidio colposo il cui principale indiziato sarebbe proprio il dottore argentino. Luque il 25 novembre, non si sarebbe trovato nella casa di Diego ma avrebbe comunque chiamato un’ambulanza per il suo paziente alle 12.16. Il quotidiano La Nacion rivela infatti che a seguito delle prove raccolte dagli inquirenti si è deciso di perquisire sia la casa che l’ufficio del medico personale di Maradona.

Il ricordo di Maradona a Napoli

Scomparso a soli 60 anni appena compiuti Diego Armando Maradona ha ricevuto omaggi in ogni angolo del mondo. Uno dei più struggenti e appassionati è stato certamente quello che gli ha riservato il popolo napoletano. Subito dopo la notizia della morte de El Diego in migliaia di tifosi partenopei e non, hanno creato una sorta di pellegrinaggio laico verso lo Stadio San Paolo. Foto, bandiere, sciarpe e tantissime candele sono state lasciate accanto al muro antistante la curva B. Un’onda di commozione che non è riuscita ad essere contenuta neppure dalle restrizioni imposte dalla zona rossa. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha deciso di avviare le pratiche burocratiche affinché lo stadio degli azzurri assuma il nome di Diego Armando Maradona.

Stesso destino che potrebbero seguire il Piazzale Tecchio e la fermata della metro Mostra d’Oltremare nel quartiere Fuorigrotta.

