Federica Panicucci paradisiaca: sotto senza nulla, sopra la bellezza – Foto

Federica Panicucci è uno splendore. Lo vediamo tutte le mattina, dal lunedì al venerdì, a Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi. È amatissima Federica, per la sua bellezza, per i suoi modi di fare, sempre garbati e precisi, e per la sua professionalità.

Del resto lei in televisione ci lavora praticamente da sempre, da quando era una ragazzina. Tutti la ricordano con i suoi capelli lunghissimi e super biondi e così è rimasta anche oggi, anche se di tempo ne è passato da allora.

Federica ha conquistato la popolarità negli anni Novanta, diventando uno dei volti di Italia 1. Classe 1967, l’ex moglie di Mario Fargetta ha presentato programmi iconici come il ‘Festivalbar’, la ‘La pupa e il secchione’, ‘Capodanno in Musica’ e dal 2009 è al timone del programma di approfondimento mattutino della rete ammiraglia di Mediaset.

Dopo la fine del suo matrimonio con il famoso dj, ha ritrovato l’amore al fianco dell’imprenditore Marco Bacini. È seguitissima inoltre sui social network: il suo account Instagram vanta ben 998 mila follower, ad un soffio dal raggiungere la soglia di un milione.

Federica Panicucci, incantevole a piedi scalzi