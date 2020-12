Michael J. Fox ha rischiato di morire, le parole shock dell’attore

Michael J. Fox, l’attore racconta un retroscena abbastanza oscuro della propria esistenza e accaduto durante le riprese di Ritorno al Futuro.

Michael J. Fox, l’attore tra le pagine del suo libro dal titolo No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality racconta alcuni episodi della sua vita e svelando peraltro alcuni retroscena rimasti inediti sino alla pubblicazione del libro. L’attore fa proprio riferimento al personaggio che l’ha consacrato tra gli attori più famosi ed apprezzati: Marty McFly. Protagonista di Ritorno al Futuro, uno dei cult del cinema internazionale. Proprio durante le riprese del film, Michael J. Fox ha rischiato di morire. L’incidente si verifica nel terzo episodio della saga e precisamente nella scena che vede come protagonista McFly e Buford Tannen, interpretato da Thomas F. Wilson. La scena prevede da copione l’impiccagione di Marty solo che la situazione è sfuggita di mano, come racconta lo stesso attore: “Ho dondolato senza sensi per diversi secondi prima che Bob Zemeckis si rendesse conto che non sarei stato in grado di recitare così bene“ ironia a parte, che contraddistingue Michael J. Fox, la situazione abbastanza tragica poteva finire male per l’attore.

Michael J. Fox, il libro è un successo

Il film Ritorno al Futuro risulta oberato da tanti incidenti sul set: come nel caso di una stunt-woman nella epica scena dell’inseguimento sugli hoverboard – Ritorno al Futuro II – che cadendo ha riportato fratture e lesioni tali da costringerla a sottoporsi ad interventi chirurgici. Il libro di Michael J. Fox è un successo: il suo ultimo lavoro è infatti al quarto posto tra i libri più venduti, primo posto A Promised Land (Una terra promessa) scritto dall’ex Presidente USA Barack Obama.

L’attore condivide questo incredibile risultato sul suo profilo social e ringrazia per la bellissima posizione che ha ottenuto nella top 15.

