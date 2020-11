Le pagelle ed il tabellino del match della nona giornata del campionato di Serie A tra Genoa-Parma, appena terminato.

Si è appena concluso il Monday night valevole per la 9^ giornata di campionato con la vittoria del Parma che ha battuto in traasferta il Genoa per 1-2. A decidere l’incontro la rete di Gervinho al 11′ e al 47′. Il gol del Genoa lo firma Shomurodov al 50′.

Genoa-Parma: il tabellino e le pagelle della gara

Importante successo per il Parma che battendo i rossoblù si allontanano dalla zona retrocessione e salgono a 9 punti, superando la Fiorentina. Il Genoa invece resta fermo a 5 punti, penultimo in classifica davanti al Crotone.

GENOA (3-5-2): Paleari 6.5; Bani 6 (89′ Destro s.v.), Zapata 5, Goldaniga 6; Ghiglione 6 (82′ Parigini s.v.), Lerager 6 (70′ Zajc 5.5), Badelj 5.5 (83′ Pjaca s.v.), Sturaro 5.5, Pellegrini 6; Scamacca 5, Shomurodov 7 (69′ Pandev 6). A disposizione: Zima, Masiello, Rovella, Radovanovic, Behrami, Czyborra. Allenatore: Maran.

PARMA (4-3-2-1): Sepe 6.5; Busi 5.5 (72′ Iacoponi 6), Bruno Alves 6.5, Osorio 5.5, Gagliolo 6 (19′ Laurini 6); Kucka 7, Scozzarella 6 (62′ Hernani 6), Kurtic 6; Karamoh 5.5 (73′ Grassi 6), Gervinho 7.5; Cornelius 6. A disposizione: Colombi, Valenti, Brugman, Nicolussi Caviglia, Camara, Brunetta, Inglese. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: Gervinho 11′ e 47′ (P), Shomurodov 50′ (G)

Ammoniti: Busi 58′ (P), Maran 59′ (G), Karamoh 67′ (P), Badelj 77′ (G), Bani 84′ (G)

Espulsi: –

Recupero: 2′ pt e 5′ st

MIGLIORE IN CAMPO: Gervinho (P)

L’undici di Liverani, dopo il successo odierno, ospiterà il Benevento domenica prossima alle 15:00, attualmente sopra ai gialloblu di un punto. Il Genoa invece sfiderà sempre nel Monday night la Fiorentina al Franchi che invece è sopra di 3 punti in classifica.

