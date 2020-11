Maurizio Costanzo contro Adriana Volpe: “Ora le accadrà questo”

Maurizio Costanzo, nella consueta rubrica a lui riservata nel settimanale “Nuovo”, parla di Adriana Volpe, e del programma “Ogni mattina”. I motivi per cui, secondo il giornalista, gli ascolti non decollano

All’interno del settimanale “Nuovo”, Maurizio Costanzo ha una rubrica tutta per sé. I lettori, di settimana in settimana, gli pongono delle domande su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ed il noto giornalista cerca di chiarire i loro dubbi, non mancando di dire la propria.

Ad essere oggetto di discussione, nell’ultimo numero, è stata Adriana Volpe, la conduttrice del programma “Ogni mattina“, in onda su Tv8. In particolare, a suscitare le domande del pubblico sarebbero stati i bassi ascolti della sua trasmissione. Maurizio Costanzo, nel rispondere a tali quesiti, ha fatto delle rivelazioni choc.

Maurizio Costanzo: la rivelazione inaspettata su Adriana Volpe

All’interno della rubrica di “Nuovo”, Maurizio Costanzo si dedica ogni settimana a soddisfare le curiosità e le domande dei suoi lettori. In particolare, ad aver attirato l’attenzione dei telespettatori, è stata l’ex gieffina Adriana Volpe ed il programma “Ogni mattina“, che quest’ultima conduce da giugno su Tv8.

I telespettatori, affezionati alla presentatrice, non si spiegano tuttavia come mai gli ascolti della trasmissione non decollino, nonostante l’indiscussa bravura della Volpe. Costanzo, nel rispondere a questa domanda, non ha potuto far a meno di dire la sua.

“Adriana Volpe si è rimessa in gioco assieme a Alessio Viola e, in questo, merita un grande applauso” – ha esordito il giornalista.

Tuttavia, le sue considerazioni in merito alla trasmissione di Adriana sono state alquanto eloquenti: “Purtroppo forse il volto della Volpe si associa ad altri programmi già fatti.. E il pubblico è diffidente“. Costanzo, in qualche modo, avrebbe quindi etichettato “Ogni mattina” come manchevole di originalità. A suo parere, il pubblico televisivo, di fronte a format sempre uguali, preferisce cambiale canale.

La medesima considerazione è stata espressa dalla lettrice che ha posto la domanda a Costanzo. Anche secondo lei, i bassi ascolti non sono dovuti al fatto che il canale non sia visibile in tutta Italia – come ha affermato Adriana -, ma al fatto che “vengono riproposte le stesse cose“.

