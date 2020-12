Silvio Berlusconi, si aggravano le condizioni di salute del politico

Momenti non pacifici per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia presenta delle complicazioni derivanti dall’infezione da Covid avuta a settembre.

Silvio Berlusconi, per il leader di Forza Italia le condizioni di salute si sarebbero aggravate. Il motivo? E’ noto a tutti come il politico nei mesi scorsi sia risultato positivo al Covid-19, poi guarito in tempi record. Tuttavia, Berlusconi ha esagerato con la sua attività politica dopo la guarigione e avrebbe dovuto prolungare il periodo di riposo. Una mancanza da parte del politico che adesso lo porta a dover prestare massima cautela. I medici affermano infatti che Berlusconi avrebbe «un’ulteriore forma di ingravescenza». I dettagli sono stati forniti dal legale del politico – l’Avv. Cecconi Federico – nel corso del processo che vede il suo assistito come imputato. Ci si riferisce al famosissimo Ruby Ter, il processo che ha avuto un forte impatto mediatico sin dagli albori. Il legale ha depositato tutta la documentazione medica utile per corroborare la propria posizione.

Silvio Berlusconi, nessun legittimo impedimento per il Cavaliere

Tra emergenza Covid-19 e impedimenti che gravavano sul politico, i rinvii a giudizio sono stati parecchi, ecco perché il Legale del “Cavaliere” non ha sollevato alcuna questione preliminare. Il processo ha pertanto seguito il suo corso con l’audizione dei testimoni. Nello specifico, la deposizione degli investigatori dei Polizia Giudiziaria. La difesa ha prodotto tutta una serie di documentazione medica atta a dimostrare le cure a cui è sottoposto il politico nonché il monitoraggio costante da parte dei medici i quali hanno ammonito il proprio paziente a non svolgere alcun tipo di attività.

L’Avvocato Cecconi nel corso dell’udienza ha comunque precisato, oltre la produzione documentale, che non «si intende avanzare richiesta di legittimo impedimento».

