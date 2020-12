Maria Teresa Ruta e il ricordo degli incontri segreti con Maradona

Nel corso della scorsa puntata i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati della morte di Diego Armando Maradona e in particolare Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a ricordarlo

All’interno della casa del Grande Fratello per regolamento i concorrenti non possono ricevere informazioni dall’esterno a meno che non siano gli autori a decidere di farlo. In occasione della puntata del lunedì sera Alfonso Signorini ha dato loro una notizia che ha sconvolto il mondo negli ultimi giorni: la morte di Diego Armando Maradona. Informati di quanto accaduto i vip sono rimasti senza parole, completamente increduli e scossi. In particolare il conduttore ha voluto parlare con Maria Teresa Ruta per un legame particolare avuto proprio con il calciatore.

Le parole di Maria Teresa Ruta su Maradona: “Era una persona molto generosa”

Forse non tutti lo sanno ma Maria Teresa Ruta è stata la prima donna italiana ad aver intervistato la leggenda del calcio. Esperienza che ha contribuito a lanciare la sua carriera giornalistica e che ha voluto ricordare con un sorriso. Nonostante l’incredulità provata dinnanzi alla notizia della sua scomparsa Maria Teresa ha lucidamente raccontato il loro incontro e il rapporto che ne è nato successivamente. “Eravamo amici” -dichiara- “Ci siamo incontrati tante volte anche privatamente e i fotografi non ci hanno mai beccati per fortuna”.

Ha voluto ricordare quella volta che Diego iniziò a palleggiare con un limone e della copertina che la Gazzetta dello Sport gli dedicò e nella cui foto appariva proprio Maria Teresa. “Così si sono accorti di me“, ha affermato prima di dichiarare quanto il calciatore fosse una persona generosa. “Quando lo hai intervistato, ti eri resa conto di avere davanti una futura leggenda?” -chiede Signorini- “Assolutamente sì, Diego aveva sempre il pallone attaccato ai piedi, era fenomenale“.

Un video omaggio e l’applauso di tutto il pubblico hanno concluso il momento dedicato a Maradona tra la commozione generale.

