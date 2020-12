Un delitto efferato si è consumato ieri sera in Puglia. Un uomo è stato accoltellato nelle campagne in un casolare vicino Manfredonia

Nella serata di ieri si è consumata una vera tragedia nel Foggiano. Un uomo di 38 anni, Mario Renzulli, è stato ucciso a Manfredonia, in un casolare nelle campagne. Questo quanto emerge dalle prime ricostruzioni.

L’omicidio sarebbe avvenuto in contrada Macchia Rotondo, a pochissimi chilometri dalla città pugliese. Nel casolare l’uomo di 38 anni sarebbe stato colpito a morte da diverse coltellate, anche in testa. Inutili i soccorsi e l’arrivo al Policlinico Riuniti di Foggia.

Il 38enne accompagnato dal padre al pronto soccorso è morto poco dopo il suo ricovero in ospedale. Le ferite che aveva riportato erano molto gravi.

Su come si sia arrivati a quel punto cercano di capirlo ora i carabinieri che stanno indagando sull’efferato delitto, forse maturato in ambito familiare. Gli inquirenti vogliamo vederci chiaro e per questo stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti e nessuna pista è esclusa.

Nelle prossime ore potrebbero già sostenersi i primi interrogatori e gli inquirenti ascolteranno parenti e amici della vittima per cercare di fare chiarezza e capire quale si stato il reale movente dell’omicidio dell’uomo.

Uomo accoltellato, da Manfredonia a Monza: i fatti

Quello di Manfredonia è stato un omicidio efferato. Ma non è il solo di questo genere negli ultimi giorni. Solo domenica pomeriggio, infatti, a Monza un uomo di 42 anni è stato assassinato in via Fiume, sotto i portici delle case popolari del capoluogo della Brianza.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stata avvicinato e colpito con un coltello da cucina al torace ed alla gola, fendenti che non gli hanno lasciato scampo. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un passante che vedendo il corpo della vittima riverso a terra ha lanciato l’allarme. Purtroppo all’arrivo del personale medico del 118 non c’è stato nulla da fare.

Ma per questo delitto ieri sono arrivate già le prime novità. Due minorenni sono stati fermati dai carabinieri. A confermarlo è stato il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano, Ciro Cascone.

I due minori fermati pare siano stati mossi dalla vendetta, punire la vittima che avrebbe trascinato uno dei due giovani nella tossicodipendenza.

