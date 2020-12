Jasmine Carrisi fuori la lingua, lo scatto social infiamma il web – FOTO

La giovanissima showgirl Jasmine Carrisi si sbilancia sui social network con uno scatto di gran lunga oltre le apparenze.

In seguito al recete debutto televisivo, la diciannovenne Jasmine Carrisi, sembra aver leggermente cambiato rotta. Soltanto pochi giorni fa era stata protagonista assieme al papà Al Bano nel programma serale di The Voice Senior. Un’inaspettata comparsa nella trasmissione con il ruolo di coach, che pare abbia notevolmente sorpreso gli spettatori italiani. Eppure, dopo quella dimostazione pubblica in grande stile e maturità, Jasmine, sembra che stia metaforicamente per tornare sui suoi passi.

Jasmine Carrisi: una posa a prova di haters

La bionda Jasmine ha utilizzato soltanto un cuorinicino bianco ed un piccolo fantasmino per riempire la didascalia dell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La giovane influencer italiana, e figlia d’arte, pare che si sia vagamente sbilanciata quest’oggi in seguito ai riconoscimenti delle ultime settimane.

Davanti lo specchio della toilette, Jasmine, ha proposto un’espressione dai tratti umoristici e provocatori. Per l’occasione da immortalare nello scatto ha poi deciso di indossare una camicia a quadri, tipica delle modelle a sostegno del brand californiano Hollister, in voga una decina di anni fa. Può darsi che rapita dalle sue intenzioni non abbia fatto caso all’abbigliamento scelto, ormai considerato leggermente fuori moda. Anche la seconda posa dai modi “truzzeggianti” sembra sposare apparentemente la prima, invocando tendenze passate.

Da parte dei suoi fan non c’è altro da sperare se non che riesca repentinamente a riprendersi dalla leggera caduta di stile. Eppure, visti i numerosi commenti allo scatto, è ampliamente dimostrato come per lei non sia così importante l’abito, quanto piuttosto la sua voglia incontrastata di esprimersi. Può darsi che abbia soltanto avvertito una qualche nostalgia della sua adolescenza.

