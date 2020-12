Elide Staffolani, 70enne, ha perso la vita in un incidente domestico avvenuto nella mattinata di ieri a Macerata

Un incidente domestico è costato la vita ad una donna di 70 anni nella zona di Macerata, a Villa San Filippo nello specifico. E’ stata travolta dal letto a scomparsa che l’ha schiacciata. La terribile scoperta del marito quando è entrato nella camera dove è avvenuto l’incidente. La dona era nella sua abitazione e alle prese con le consuete faccende domestiche. Secondo le prime ricostruzioni la donna era intenta va pulire sotto al letto a scomparsa quando i pistoni hanno ceduto e il peso dello stesso l’ha schiacciata sul pavimento. Secondo il medico legale intervenuto, la signora Elide non ha avuto molto tempo per chiedere aiuto. La morta sarebbe arrivata in pochi secondi, date le ferite sulla testa e al collo provocate dal peso del letto. Un incidente incredibile, inaccettabile per i familiari perdere in questo modo un proprio caro.

Tragedia a Macerata

Intanto sul caso è intervenuto a cronache maceratesi il sindaco di San Filippo: “Una fatalità terribile in un anno tremendo – dichiara il primo cittadino Andrea Gentili – Conosco il marito Carlo Broda e i figli Mauro e Marilena, ho espresso loro le condoglianze mie e della nostra comunità, sconvolta da un fatto inspiegabile. Siamo sconcertati”. Sulla salma non sono stati effettuati ulteriori accertamenti. I carabinieri, dopo l’intervento del medico legale, hanno consegnato la salma ai familiari, il marito e i due figli. L’Istat, nell’ultima indagine multiscopo condotta su un campione di 24 mila famiglie, ha individuato le categoria più a rischio incidenti domestici: si tratta di donne, anziani e bambini.

I dati dicono che l’incidente più frequente è la caduta: più di una persona su due (54,8%) è vittima di una caduta; il 20,2% ne rimane ferito, mentre sono di poco superiori al 13% i casi di urto, schiacciamento e ustione.

