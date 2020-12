Antonella Mosetti è diventata maestra di video Tik Tok-VIDEO

La Mosetti durante questo nuovo lockdown si è data alla pazza gioia improvvisandosi tik toker

Antonella Mosetti sensuale e divertente nei suoi video Tik Tok, in questa quarantena ha passato il tempo a girare video. I suoi video variano dal balletto sensuale alle battute divertenti, ma anche video tutorial per make-up. Tuttavia è curioso che da qualche tempo la Mosetti non condivide foto con sua figlia Asia. Le due avevano partecipato al Grande Fratello Vip e sembravano molto unite, cosa sarà successo?

Dov’è finita la figlia di Antonella Mosetti?

Avevamo conosciuto a fondo Antonella Mosetti e sua figlia Asia nella casa del Grande Fratello Vip, qualche anno fa. Le due apparivo molto unite, con un rapporto madre e figlia unico quasi come fossero amiche o sorelle. Tuttavia è da qualche tempo che la Mosetti non parla quasi mai della figlia e non condivide nemmeno contenuti con lei o comunque pochissimi. Asia d’altra parte ha messo il profilo privato su Instagram.

Cosa sarà successo ad Asia? Pare che la figlia della Mosetti abbia intrapreso una nuova vita lontana dai riflettori, il motivo di questo allontanamento potrebbero essere stati gli attacchi sul suo aspetto fisico. La giovane 24enne infatti dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ricorsa a qualche ritocco estetico che le ha modificato il viso. Ha subito infatti una rinoplastica per modificare il naso, e si è gonfiata le labbra.

Tuttavia molti l’hanno attaccata sui social sostenendo che aveva modificato altro, ma lei ha sempre smentito. Aveva anche tinto i capelli di biondo platino, ora però è tornata al suo colore naturale. Ad oggi la Nuccetelli vive una vita lontana dalla televisione e segue la sua passione, che sono i cavalli.

La 24enne infatti pratica l’equitazione a livello agonistico e infatti partecipa anche a delle gare importanti. Non tutti riescono a gestire una vita sotto i riflettori dove tutti possono giudicarti e ti devi costantemente difendere da accuse sulla tua persona, forse ha fatto la scelta migliore Asia.

