Forum, mai accadauto prima: “Tenetela fuori finchè non sarà il suo turno”

Scene dell’altro mondo, mai successo prima. A Forum su Rete 4 una signora fa spazientire il giudice che chiede di cacciarla

Sono trentacinque anni che su Rete 4 ogni giorno va in onda la trasmissione di Forum e mi prima ad ora è accaduta una cosa del genere. Durante una delle ultime puntate, in studio una signora provoca la contendente a suon di “Ah sì?”. Così il giudice si spazientisce e minaccia di cacciarla. Ma neanche questo preoccupa la tizia, anzi la moretta adotta un atteggiamento ancora più inaccettabile tanto da portare il piacente a perdere le staffe: “Tenetela fuori finché non sarà il suo turno e io la chiamerò”.

Da Forum a Striscia la notizia: cosa è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

La signora viene così scortata dietro le quinte, tra lo stupore generale. La scena che si è presentata a Forum sembra quasi surreale tanto che spiazza anche Barbara Palombelli. E non finisce qui perché la donna chiede anche dove sia un bagno. E la padrona di casa se la ride pensando: “Io sono otto anni che conduco ed è la prima volta che un contendente chiede di andare in bagno”. L’episodio non è passato di certo inosservato, così ad alimentare il web e la questione è corso in aiuto Striscia La Notizia che inserisce la scena nella classifica dei Nuovi mostri con il meglio del peggio della settimana televisiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forum (@forummediaset)

Chissà se oltre alla classifica dei Nuovi mostri, Barbara Palombelli non si aggiudica un tapiro d’oro? Non ci resta che scoprirlo.

