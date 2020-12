Carlo Conti e il segreto di una sua collega: “Sono stata costretta”

Il segreto di un destino inaspettato, rivelato in pubblico grazie alla mediazione di Carlo Conti: “Ho dovuto comportarmi così”

L’ingresso nel nuovo decennio non è stato affatto, l’anno migliore che gli italiani e il mondo intero si aspettavano. Eppure si è stati costretti a fare di necessità virtù, soprattutto tra i personaggi dello spettacolo, per non perderli di vista con il loro talento.

Uno fra questi, a “barattare” la propria vita con il coronavirus è stato Carlo Conti. Il presentatore fiorentino, allora era il protagonista del talent show, “Tale e Quale”, ma un giorno un respiro affannoso lo turbava e il trasporto in ospedale fu immediato. Dopo una lunga degenza in ospedale, il buon Carlo torna a casa, più spigliato e smagliante di prima.

E’ stato curato a dovere da mano esperte, poi il periodo di riabilitazione all’interno delle mura di casa, per evitare di spargere il contagio ancora in essere. E “Tale e Quale Show”? La “bravata” della Rai è stata a dir poco impeccabile e ha riguardato la proiezione della figura di Conti, direttamente da casa sua, nelle vesti di conduttore del programma

L’imitazione a Carlo Conti: chi è la “talpa”?

La decisione di far rimanere a casa il “frontman” Carlo Conti, ma permettere la conduzione della penultima puntata di “Tale e Quale Show” attraverso lo smart working è stata davvero la genialata dell’anno per la felicità del pubblico appassionato.

In tempi di coronavirus anche questo, ma per sopperire alla mancanza dei nostri conosciutissimi talenti esistono strade diverse, ma che vedono protagonisti, seppur a distanza, i medesimi interpreti che siamo abituati a vedere in tv.

In questi giorni, l’egual sorte è toccata anche alla collega e conduttrice di Tv8, Adriana Volpe. La numero uno di “Ogni Mattina” ha contratto il Covid-19 ed ora i produttori del cast hanno adottato lo stesso sistema dei “padroni” della Rai, di tenere a “bada” il Carlo Conti ancora contagioso ed evitarne la diffusione tra colleghi e concorrenti

Adriana Volpe ha fatto sapere che si affiderà allo stesso sistema di conduzione “casalinga” di Carlo Conti, almeno fino a venerdì, nella speranza che ritorni il più presto possibile nello studio di competenza

