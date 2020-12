Martina Colombari non ha paura del tempo che passa. Su Instagram nuda e senza trucco è meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari in versione nature su Instagram. L’attrice si spoglia di tutto e appare come mamma l’ha fatta, senza nulla addosso, né abiti, né filtri, né trucco.

È un po’ il trend del momento quello di farsi vedere anche in versione acqua e sapone. Sono molte le star che sui social condividono scatti senza trucco, in versione naturale, senza badare alle critiche e alle polemiche. Lo aveva già fatto quest’estate Aurora Ramazzotti con una foto che è diventata iconica, un suo primo piano, senza filtri, dove erano evidenti i brufoli, cosa normalissima per la sua giovane età.

E poi anche la mamma Michelle Hunziker aveva fatto lo stesso, solo ieri Barbara D’Urso dal suo camerino fino alle star internazionali come Vanessa Hudgens, Bar Refaeli e Cindy Crawford.

Tutte con lo stesso messaggio: amarsi di più per quello che si è realmente, accettarsi con i propri pregi e difetti senza nascondersi dietro qualcosa che non si è perché si è autentici anche con le imperfezioni. Tutto questo lo ritroviamo anche nel bellissimo scatto di Martina Colombari. Per vederlo vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Elodie e la grande soddisfazione, festeggia insieme al suo Marracash – FOTO

Martina Colombari, in bianco e nero nella sua naturalezza