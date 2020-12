Eredità Maradona, due cause in corso: tutti gli eredi del campione

E’ ufficialmente aperta la battaglia per l’eredità di Maradona. Ad una settimana dalla sua morte, sono già due le cause presentate: chi sono gli eredi del campione?

Il 25 novembre scorso scompariva Diego Armando Maradona. A circa una settimana dalla sua morte, sta già infervorando la battaglia per accaparrarsi la sua eredità. Poca chiarezza sul patrimonio del calciatore, che si stima essere tra i 75 e i 100 milioni di dollari. Attualmente, le tre figlie del campione, Dalma, Giannina e Jana, risultano essere le vere eredi. Ma sono già state avviate due cause, al fine di aprire l’eredità anche ai figli Diego Junior e Diego Fernando.

Tuttavia, non si esclude la possibilità che possano comparire, da un momento all’altro, ulteriori presunti figli del Pibe de Oro.

LEGGI ANCHE> Maradona. Inizia la battaglia per il suo patrimonio. Chi sono gli eredi

Maradona: aperte due cause per l’eredità

A distanza di 10 giorni dalla morte di Maradona, sono già due le cause presentate in merito alla sua eredità. La prima è stata aperta su richiesta di Jana Maradona, figlia legittima del Dieci, al tribunale di Buenos Aires. Il secondo fascicolo, presentato al tribunale di San Isidro, è opera invece della primogenita, Dalma Maradona.

La richiesta di Jana, frutto della relazione tra il calciatore e Valeria Sabalain, è che l’eredità possa essere estesa anche a Diego Fernando, la cui madre è Veronica Ojeda, e Diego Junior, che vive a Napoli con la madre Cristiana Sinagra. Infatti, nonostante il Pibe de Oro abbia 5 figli riconosciuti ufficialmente, i due maschi non figurano come eredi.

Inoltre, stando alle notizie che trapelano, ci sarebbero almeno altri 6 figli in attesa di essere riconosciuti come legittimi. Per scongiurare qualsiasi tipo di controversia, durante l’autopsia, al campione sono state prelevate ben 6 fiale di sangue. In questo modo, qualora si presentassero ulteriori eredi, si potrà immediatamente constatare la loro effettiva parentela con Maradona.

LEGGI ANCHE> Wanda Nara e la notte di fuoco con Maradona: “tremava tutto”

Attualmente, data anche la distribuzione dei beni del calciatore, sarebbero in corso oltre 60 cause contro il Pibe de Oro, dislocate in differenti Stati e tribunali. Difficile prevedere a quale risultato condurrà il complicato processo, che riserverà senza dubbio molti colpi di scena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.