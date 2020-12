Letizia Ortiz: Regina di stile. L’outfit regale che ammalia tutti – FOTO

Letizia Ortiz è regale nel vero senso della parola. Splendida, impeccabile. Ecco come si è presentata all’inaugurazione di una mostra su Raffaello

L’abito non fa il monaco e, a quanto pare, nemmeno la regina. Ne è la prova Letizia Ortiz, consorte del sovrano di Spagna, Filippo VI. Cresciuta in un ambiente progressista e repubblicano, ben lontano dai fasti reali; prima di ricoprire il suo ruolo a fianco del monarca iberico, è stata una giornalista di successo avendo collaborato con network internazionali come Bloomberg, CNN e nell’emittente pubblica spagnola TVE.

Non ha mai tenuto ad essere ricordata per il suo attaccamento alle mode passeggere durante le sue apparizioni ufficiali. Il suo stile è del tutto personale, dalle linee classiche, con nuances delicate e la distinzione con dettagli particolari e d’impatto.

Molto spesso paragonata alla sua (futura) controparte inglese, Kate Middleton, entrambe si configurano con un’immagine di donna moderna, sofisticata ma non per questo dedita a spendere e spandere. La loro posizione permette loro di accedere ad abiti proibitivi per la maggior parte delle persone comuni. Non è raro, però, vedere Letizia Ortiz indossare brand comuni (Mago e Zara, per esempio) oppure con outfit già utilizzati in occasioni precedenti. Più interesse alla sostanza che all’apparenza, dunque. Questo fa decisamente guadagnare punti in simpatia alla regina di Spagna.

Letizia Ortiz. Regalità ed eleganza

In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, Letizia Ortiz è apparsa con un meraviglioso cappotto gioiello. L’occasione è stata l’inaugurazione a Madrid a Palazzo Reale di una mostra su Raffaello Sanzio. La regina non era accompagnata da Filippo VI, in quanto il monarca era in isolamento essendo entrato in contatto con una persona positiva al Covid19. E’ risultato poi negativo al tampone.

Tanti impegni per la regina. Prima tappa a Siviglia per l’apertura della fiera del turismo. Successivamente è stata a Valencia in occasione del premio Re Jaume I. A Madrid, invece, sfoggia un cappotto firmato da Carolina Herrera. Particolarità? Non è la prima volta che lo ha indossato. Lo aveva già messo il 3 dicembre dell’anno scorso per gli ABC International Journalism Awards, con sotto un elegante abito nero con spalline in rete.

Non lo ha mai sbottonato durante l’inaugurazione della mostra a Madrid, lasciando intravedere un abito grigio con gonna a ruota. Il cappotto è lungo, nero, in doppio petto con bottoni in perla, con falde ampie. Gioielli ridotti al minimo: un anello regalato dalle figlie Leonor e Sofia e orecchini al lobo.

