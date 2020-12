Nicole Soria confessa che alcune scene sono state tagliate a Matrimonio a Prima vista, che riguardano la sua storia

Una delle concorrenti di Matrimonio a Prima vista fa delle rivelazioni sulla sua promessa di matrimonio, Nicole Soria confessa che alcune scene del suo percorso con Andrea sono state censurate. L’ultima puntata del programma è avvenuta martedì sera, la notte stessa Nicole ha riaperto i suoi social network condividendo una sua foto in abito da sposa mentre sorrideva speranzosa del suo futuro. Tuttavia le cose per lei non sono andate come sperava.

Nicole Soria sposa e poco dopo cornuta, ora racconta la verità

La Soria sotto alla foto condivisa con l’abito da sposa, la sera che è andata in onda l’ultima puntata, ha scritto queste parole:“Quando decidi di affidare il tuo matrimonio a 3 perfetti sconosciuti è normale avere paura. Per superarla, io mi sono rifugiata nella fiducia verso l’esperimento e mi sono messa in gioco: credo sia giusto e coerente dare una possibilità a chiunque ti trovi davanti e vivere l’esperienza al 100%. Sia egli bello o brutto, simpatico o antipatico, intelligente o meno, e via dicendo.

Nel mio piccolo, credo di aver sempre tenuto fede alla promessa che ho fatto ad Andrea il giorno del matrimonio e, sopratutto, alla promessa che ho fatto a me stessa quando ho deciso di buttarmi in questo avventura”. Che dei problemi c’erano era palese, non erano complici, c’erano problemi di coppia e vessazioni ma Nicole ha tenuto duro e ha portato avanti la sua storia d’amore, perché ci credeva.

Quando parla di scene censurate si riferisce proprio a un pezzo della sua promessa in cui si capisce il perché del suo tenere duro:”Sarò il tuo raggio di sole, anche quando attorno vedrai solo i resti di una tempesta”. Nonostante i suoi sforzi però la storia era destinata sin da subito a naufragare, dall’inizio Andrea aveva chiaramente detto che Nicole non era il prototipo di donna che gli piaceva, sopratutto fisicamente.

Infatti durante il percorso più volte lui le ha fatto pesare questa cosa dicendole che mangiava troppo e che non era abbastanza magra. Comportamenti imperdonabili e un tipico rapporto tra vittima e carnefice. Nonostante queste difficoltà e cattiverie, Nicole ne è uscita bene ad oggi si è ripresa perché ha compreso che la sua era una storia malata dove ha subito solo angherie.

Nicole è l’esempio di tante donne che subiscono le stesse brutalità, ma la sua esperienza insegna che se ne può uscire vincenti. Ad oggi Nicole è fidanzata, non si sa chi sia l’uomo ma pare non essere sconosciuto al programma. Mentre tra Andrea e Sitara, l’altra concorrente con cui ha tradito Nicole, la storia pare già essere terminata, alla fine ognuno ha ciò che si merita.

