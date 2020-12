Wanda Nara. Selfie da infarto: “Gli occhi non mentono” – FOTO

Wanda Nara. Pubblica sempre scatti provocanti. Oggi Lady Icardi si mostra nel suo lato più dolce. Un selfie e un messaggio per i follower

La procuratrice sportiva Wanda Nara ha al suo attivo oltre 7 milioni di follower che la rendono una delle influencer più seguite non solo nel nostro paese, ma anche in tutto il mondo. La moglie del calciatore Mauro Icardi è tornata da poco nel suo nido a Parigi dopo aver fatto una trasferta in Argentina. La donna si è recata a Buenos Aires per andare a trovare la madre e la sorella Zaira, anche lei modella, conduttrice televisiva e attrice teatrale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Chissà se la coppia Icardi-Nara continuerà a vivere nel prossimo futuro nella capitale francese. Il calciatore è in forze della squadra del Paris Saint-Germain ma i due non hanno fatto mai mistero di avere una predilezione per l’Italia. Hanno infatti passato la prima quarantena di marzo/aprile sul lago di Como e hanno acquistato una villa con piscina immersa nel verde del parco del Ticino a Galliate Novarese, a 20 chilometri dall’aeroporto di Malpensa.

Leggi anche >>> Wanda Nara e la notte di fuoco con Maradona: “tremava tutto …”

Wanda Nara. Lo scatto che fa innamorare i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La procuratrice sportiva pubblica spesso scatti provocatori e super sensuali. Oggi invece sorprende il web con una fotografia più dolce del solito. Si tratta di un suo selfie. Il suo splendido volto in primo piano, una cascata di capelli biondi, labbra carnose, trucco leggero ed impeccabile e grandi occhi espressivi. Proprio questi ultimi sono oggetto della sua didascalia che recita così: “Los ojos no mienten” (Gli occhi non mentono).

La showgirl argentina pubblica spesso sulla bacheca squarci della sua vita privata. Non è raro, infatti, vedere i volti sorridenti dei suoi figli. Ha tre maschi nati dalla sua unione con il calciatore Maxi Lopez (Valentino Gastón, Constantino e Benedicto) e due bambine nate dal matrimonio con Icardi ( Francesca e Isabella).

LEGGI ANCHE —-> Chiara Nasti, lo spacco inguinale fa girare la testa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Non ha pubblicato nessuna foto tributo per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Si vocifera che tra i due ci sia stata una liaison molto passionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter