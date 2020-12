Antonella Mosetti sempre più inarrestabile sui social network: la showgirl ha postato uno video in cui indossa un bikini da sogno.

Antonella Mosetti è sicuramente una delle showgirl più apprezzate dal pubblico italiano. La romana è molto seguita anche sui social: il suo account Instagram vanta ben 664mila follower. La showgirl iniziò la sua carriera televisiva nel 1993, prendendo parte per due stagioni al noto programma ‘Non è la Rai’. Nella sua incredibile carriera, la nativa di Roma è stata ballerina in ‘Ciao Darwin’ ed è stata al fianco di di Mike Bongiorno nella conduzione di ‘Paperissima Sprint’. Qualche anno fa, invece, la Mosetti ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ in coppia con sua figlia Asia, venendo eliminata dopo poche settimane.

La Mosetti, in ogni modo, è attivissima sui social network e ama postare scatti e filmati in cui mette in mostra il suo corpo incredibile. La 45enne, poco fa, ha fatto impazzire i suoi fan postando un video in cui balla indossando un bikini da urlo che copre davvero ben poco.

Antonella Mosetti, bikini pazzesco che copre poco: che fisico!

Antonella, poco fa, ha condiviso un video stupefacente su Instagram. La romana, nel breve filmato, balla con divertimento e sfodera il suo sorriso. I fan, tuttavia, vengono estasiati dal suo fisico mostruoso. Il bikini da lei scelto per il filmato è estremamente sexy e copre ben poco. Il suo décolleté è sempre più esplosivo e le sue gambe fanno impazzire tutti. Come se non bastasse, la nativa di Roma ha anche un addome da applausi.

“Sabato sera? Io ballo per non pensare e mangio per non pensare e vivo non pensadoci”, ha scritto la 45enne nella didascalia. Gli ammiratori stanno commentando con entusiasmo e stanno inondando il post di complimenti.

Antonella sa come sfruttare al meglio la vetrina dei social. I contenuti piccanti e bollenti condivisi dalla classe 1975 fanno velocemente il giro del web.

