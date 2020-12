L’eredità, il campione Cannoletta ha già deciso il Suo Futuro

Il Campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta, parla del suo futuro: tra i suoi progetti vi è quello di proseguire nel mondo della cultura.

Il campione di origini pugliesi, Massimo Cannoletta, è divenuto ormai celebre grazie alla sua partecipazione al programma televisivo de L’Eredità, condotto dal sempre presente Flavio Insinna. In una delle recenti interviste, Massimo, ha raccontato di come la sua vita sia stata costantemente a sostegno di progetti culturali, che potessero donare lui libertà economica ed al contempo spirituale. Non molti sanno che il temuto rivale della Ghigliottina, ancor prima di partecipare al programma Rai, è stato un divulgatore culturale. E adesso, dopo quest’esperienza, si metterà in gioco completamente traendo spunto dalla sua passione più grande.

Cannoletta da sempre sulle orme di Piero Angela

Massimo, parlando del suo futuro, ha lasciato che vengano comprese le basi che risiedono all’origine del suo pensiero. Innanzitutto pare che sia incredibilmente devoto, in quanto uomo di cultura, ad alcune personalità di spicco in tale ambito. Secondo il suo parare personaggi di tale calibro, quali Piero e Alberto Angela, dovrebbero essere considerati parte del Patrimonio dell’Umanità. E, prendendo spunto da loro, si definisce un divulgatore culturale leggermente fuori dagli schemi.

Il suo sogno nel cassetto? Riprendere a viaggiare appena possibile e iniziare la stesura di un diario di bordo per allettare i suoi fan e condividere le prossime scoperte. Ed, ugualmente, realizzare un programma televisivo che possa mettere in luce le sue qualità ed ambizioni in ambito culturale.

La preparazione di Cannoletta e la nascita del Campione attraverso gli studi Rai hanno giocato un mix perfetto per far sì che la sua personalità potesse emergere a pieno. Tutto questo amore verso la conoscenza non potrebbe che far del bene all’offerta mediatica del nostro paese, sostenendo l’immensità del patrimonio culturale che ha ereditato fino ad oggi.

