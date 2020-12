Giorgia Palmas torna dal parrucchiere, è una leonessa stupenda-FOTO

La Palmas condivide una foto appena tornata dal parrucchiere, è bellissima con lunghi capelli folti

Giorgia Palmas condivide una foto su Instagram appena tornata dal parrucchiere, che chioma bellissima. Nella didascalia è ironica:”Quando vai dal parrucchiere (fortunatamente vicino a casa) per tornare prima possibile a casa. La piega? Una cosa per volta (Ditemi la verità, l’avete fatto anche voi?)”. Non si è fatta fare la piega la Palmas però è bellissima.

Giorgia Plamas aspetta il natale con la sua piccola Mia

La Palmas è diventata mamma per la seconda volta di Mia, avuta con Filippo Magnini. La Palmas non perde occasione per mostrare la sua bellissima creatura e tutte le sue cose come la stanza. Ha già preparato anche l’albero di natale sempre insieme alla sua piccola, da cui non si separa nemmeno per un secondo. Neanche quando va dal parrucchiere riesce a stare tranquilla e torna subito da lei. Una mamma dolce e premurosa, innamorata della sua piccola. Lei e Magnini sono stati ospiti a Verissimo il mese scorso per raccontare come è cambiata la loro vita con l’arrivo appunto della piccola Mia.

Raccontano di essere al settimo cielo e che la bimba è un raggio di sole nelle loro vite e anche in quella di Sofia che diventa sorella maggiore per la prima volta. Sono una famiglia bellissima e molto unita, anche Filippo ha instaurato un bel rapporto con la figlia della Palmas. Complimenti anche all’ex velina che si è rimessa subito in forma dopo il parto, questione di costituzione e metabolismo. Appare raggiante e magra come prima, davvero pazzesco. Nelle stories stamattina ha mostrato un momento divertente di coppia, in cui lei parla della notte prima delle gare.

Magnini infatti torna a gareggiare, nuoterà i 100 e 200 stile liberi nei campionati regionali a Milano dopo aver smesso per tre anni. A sorpresa torna a gareggiare per conquistarsi Tokyo, un ardua prova contro rivali spietati più giovani e più allenati. Lui infatti si allena da appena due mesi. Ma alle spalle ha una grande carriera, non abbiamo dubbi che riuscirà nell’impresa.

