Laura Pausini bellissima, sguardo mozzafiato: record di likes – FOTO

Laura Pausini bellissima, sguardo mozzafiato: record di likes. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate di tutti i tempi. Ha esordito che era soltanto una ragazzina di quindici anni: a Sanremo Giovani con la sua La Solitudine conquistò veramente tutti, in particolar modo Pippo Baudo che ha creduto in lei dal primo momento. Da lì la sua carriera è davvero decollata e ha fatto il giro del mondo: da decenni Laura ci fa sognare con le sue canzoni, con la sua voce che sembra non conoscere limiti.

Laura Pausini, che incanto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Laura su Instagram è seguita da milioni di persone, e sul suo profilo condivide sempre cose che riguardano il suo lavoro ma anche momenti di vita quotidiana. Da sette anni oramai Laura è mamma della sua meravigliosa Paola: un miracolo che le ha cambiato la vita in mille modi. Una volta ha raccontato di non aver sentito la sveglia e di essersi persa la sua recita scolastica, e di esserci stata davvero male perché a causa del suo lavoro e dei ritmi allarmanti, rischia di perdersi le cose più belle della sua crescita, ma fa del suo meglio per essere presente per lei come qualsiasi altra madre comune.

Accanto a lei c’è Paolo, un amore nato tanti anni fa e che non è mai scemato nel tempo, anzi, che è sempre diventato più forte.