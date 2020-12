Elettra Lamborghini con il cuore spezzato, su Instagram il dilemma – FOTO

La cantante Elettra Lamborghini preoccupa i fan con una story di Instagram in cui si vede un cuore spezzato. Cosa sarà successo?

La cantante Elettra Lamborghini, novella sposa con il suo Afrojack solo da poche settimane, ha trascorso alcuni giorni di luna di miele a Dubai. Li abbiamo visti in diversi scatti pubblicati da lei stessa, romantici abbracci e sguardi languidi, anche se la foto davanti al tramonto è la più bella:

“Tramonto romantico col mio bel maschione, sono fortunata, buoni come lui non ne fanno più” ha scritto Elettra nella didascalia a margine. Anche il marito, vero nome Nick van de Wall, ha condiviso lo stesso scatto su Instagram, scrivendo “Casa dolce casa”.

I due avevano annunciato dopo il matrimonio sul Lago di Como a settembre che avrebbero slittato la luna di miele a causa della pandemia in corso ma invece all’ultimo momento hanno cambiato idea e viaggiato in diverse località fino a concedersi alcuni giorni di relax a Dubai.

Elettra Lamborghini, il cuore spezzato su Instagram. Cosa significa?

Intervistata dal The Sun Elettra ha confessato riguardo al marito che è una parte importante di sé in questo periodo così buio per tutti: “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”.

La cantante durante la luna di miele è venuta a conoscenza della tragica morte della sua cavalla Lolita che era con lei da ben 16 anni. Una notizia che l’ha devastata perché era molto affezionata all’animale che spesso trovavamo ripreso nelle sue stories di Instagram e che l’accompagnava nelle scorribande in mezzo ai boschi.

Ora Elettra però scuote nuovamente i fan: poche ore fa ha, alle 6.01 di domenica 6 dicembre, ha condiviso una story in cui è presente un cuore spezzato a metà. Nessun commento o didascalia a spiegare il gesto, non sappiamo cosa sia successo soprattutto perché lei non ha dato nessuna spiegazione a riguardo. Attendiamo qualche altra conferma da parte di Elettra a riguardo per capire come interpretare il suo gesto.

