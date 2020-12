La travel blogger ed escursionista Esther Dingley è scomparsa alcune settimane fa sui Pirenei. Gli esperti ipotizzano i possibili scenari dell’accaduto.

Caduta in un lago ghiacciato. Questa è una delle ultime ipotesi avanzate dopo la scomparsa della travel blogger ed escursionista Esther Dingley. Partita qualche settimana fa per un’escursione in solitaria nei Pirenei, tra Spagna e Francia, la donna è sparita nel nulla.

Inglese, 37 anni, la Dingley è una nota influencer. Dal 2014 insieme al suo compagno Dan Colegate, incontrato all’Università di Oxford, girava in camper l’Europa. Sui loro social condividevano i suggestivi scatti delle loro escursioni.

Ed è stato proprio il compagno a dare l’allarme dopo che, all’ultimo messaggio WhatsApp, non vi è stata alcuna risposta.

Dopo settimane di ricerche, gli esperti avanzano possibili ipotesi. Tra queste la caduta in un lago ghiacciato. Altro scenario avanzato ipotizza la caduta sul fondo di un dirupo.

“Questo tipo di incidenti sono purtroppo molto comuni, tutto l’anno. Nel corso dei decenni le persone sono cadute in acque molto profonde e sono annegate o si sono ferite gravemente. La possibilità che qualcuno scivoli in acqua è alta, e senza che nessun altro lo salvi o dia l’allarme, le conseguenze possono essere fatali”, ha commentato uno degli uomini impegnati nelle ricerche.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Travel blogger scomparsa. L’ultimo inquietante messaggio

Scomparsa da settimane: aveva accettato un passaggio da uno sconosciuto

Se la travel blogger fosse caduta in un crepaccio, le possibilità di essere avvistata sarebbero quasi nulle.

Lo scorso 19 novembre, Esther sul suo profilo Facebook aveva raccontato di come per via del maltempo avesse dovuto cambiare i suoi piani. Sarebbe stata costretta ad accettare un passaggio da parte di un altro escursionista per ritornare al parcheggio della valle. Qui avrebbe dovuto recuperare la sua auto.

Le autorità sono sulle tracce di quest’uomo, l’ultimo ad aver contatti con Esther.

La speranza è che abbia informazioni sui nuovi piani dell’escursionista che possano indirizzare le ricerche della donna.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Maxi rissa in pieno centro, 400 ragazzi in piazza: indagano i Carabinieri

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter