La giornalista sportiva, Barbara Pedrotti, è in sella: sapientemente immortalata in uno scatto da lasciare il segno e togliere il fiato.

La conduttrice tv e giornalista sportiva, Barbara Pedrotti, ha definitivamente deciso di lasciare il segno. Nello scatto postato in questo pomeriggio sul suo proflio Instagram pare che abbia lasciato i suoi fan senza fiato. Nata sotto il segno del toro, e divenuta celebre grazie alla proficua evoluzione della sua passione per il calcio fin dalla tenera età, fino a divenire una delle più amate giornaliste sportive della piattaforma televisiva Sky.

Barbara Pedrotti: una passione che scalda oltre i limiti

Il seguente scatto oltre a confermare il suo fisico impeccabile e la sua bellezza, mette in luce la sua passione a 360° per le attività sportive. Il ciclismo sembra essere una delle sue preferite. La tutina aderente, nera ed arancione, indossata per l’occasione sembra donarle ancor di più grazie al riflettersi su di lei della luce che regala il tramonto.

Barbara ha inoltre utilizzato la didascalia della foto per spiegare l’utilità di un accessorio a cui ogni sportivo dovrebbe ricorrere durante la sua quotidiana attività. Un accessorio che non è indispensabile soltanto per chi si ritrova al volante di un’automobile, dunque, bensì anche sulle due ruote di una bicicletta.

Si tratta di un dispositivo che funge da supporto per lo smartphone, firmato Quadlockcase, con la quale la giornalista sta effettuando attualmente una colloborazione, volta alla sponsorizzazione di alcuni prodotti. “Permette di agganciare/sganciare il telefono velocemente, è sicuro e protegge lo smartphone in caso di impatto”.