Beautiful, anticipazioni puntata 9 dicembre: il piano di Thomas funziona

Beautiful, anticipazioni 9 dicembre: giunta al Bikini, scopre una verità scomoda. Nel frattempo Ridge e Liam hanno un aspro confronto.

Brooke è furiosa con Thomas per essersi introdotto in casa sua ed aver minacciato il piccolo Douglas. La donna ha abbracciato il bambino, promettendogli che lo proteggerà sempre e sperando in cuor suo che un giorno possa essere affidato alla figlia Hope, l’unica in grado di crescerlo come si deve. Nel frattempo al Bikini Thomas ha scoperto tutto riguardo all’apparente notte di passione tra Shauna e Ridge. Esaltato per la notizia, il giovane Forrester elabora un piano per rovinare la vita della matrigna.

Beautiful, anticipazioni 9 dicembre: Liam contro Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas convincerà Danny a partecipare al suo piano. In un primo momento il barista non sarà molto convinto, ma dopo aver sentito il racconto dell’infanzia di Thomas, deciderà di aiutarlo. Danny chiamerà quindi Brooke, chiedendole di raggiungerlo al Bikini per recuperare la cintura di Ridge. Nonostante la faccia passare come una cosa casuale, è evidente che la notizia non sia di poco conto. Giunta al Bikini, la Logan rimarrà letteralmente scioccata dalla notizia che gli darà il barista.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge e Liam avranno un aspro confronto riguardo al ruolo di Thomas come padre. Quando lo Spencer tirerà di nuovo fuori la storia dell’omicidio di Emma, lo stilista non vorrà ascoltare una parola più del dovuto.