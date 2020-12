Luca Cantiano, la FOTO con una persona speciale: “Senza di te non sarei quello che sono”

Il laziale Luca Cantiano ha pubblicato una foto insieme alla sorella Arianna, le fa una dedica speciale che commuove molto per le parole usate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cantiano (@lucakant)

Luca Cantiano, ex marito di Giorgia Pantini in “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, è apparso un paio di giorni fa su Instagram in una foto che ha scatenato i fan, si vede infatti lui assieme ad una ragazza non taggata e “post muto” nella didascalia.

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista, Nicole e Marco come si sono conosciuti?

Molti follower del ragazzo lo hanno supportato perché pensavano fosse la sua nuova ragazza e che fosse finalmente riuscito a superare la separazione da Giorgia. Ieri, dopo aver creato suspance, è uscito allo scoperto con un video. Vediamo sempre i due ragazzi vicini, lei dice: “Ecco il mio fidanzato” e Luca rispondere “Ti piacerebbe”. Alle loro spalle compare il vero fidanzato di Noemi Meloni, la complice e amica, e si capisce subito che era stato creato un siparietto ironico per giocare.

Luca all’ultimo confronto con gli esperti aveva affermato che dopo una settimana dalla fine della relazione con Giorgia lei si vedeva già con un altro, cosa smentita subito dalla ragazza. Di lui al momento non sappiamo nulla se si stia frequentando con qualcuno.

Luca Cantiano, la foto con la sorella Arianna commuove

Luca ha perso i genitori in un incidente stradale quando era molto piccolo come ha avuto modo lui stesso di raccontare nel corso del programma. Al suo fianco per accompagnarlo all’altare la sorella maggiore Arianna, che abbiamo visto sempre molto taciturna e schiva ama a cui Luca ieri ha voluto dedicare parole di affetto in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

LEGGI ANCHE -> Marco Rompietti, la dedica speciale all’amica Giorgia Pantini – FOTO

“Di solito non siamo tipi da baci e abbracci e difficilmente ci diciamo quanto ci vogliamo bene. Ma stavolta faccio un’eccezione. TI VOGLIO UN MONDO DI BENE ❤️ senza di te non sarei la persona che sono oggi e per questo posso soltanto ringraziarti. Sei una grande Donna non te lo dimenticare mai ❤️”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cantiano (@lucakant)

Tra i due esiste un rapporto che va ben oltre quello che c’è normalmente tra due fratelli, lei per lui è stata anche una seconda mamma quando ne aveva più bisogno, un sostegno nei momenti difficili e sua confidente intima. Lei risponde alla foto “Ma quanto sei speciale tu!”