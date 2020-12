Secondo alcune dichiarazioni L’Italia sarebbe in contatto con la Cina per un vaccino che ha già garantito l’immunità alla popolazione cinese.

L’esistenza di un ulteriore vaccino, provenente dalla città di Pechino, sarebbe stata riscontrata soltanto ultimamente. La scoperta è avvenuta attraverso lo scambio di alcuni messaggi tra i membri appartenenti alle comunità cinesi. Ad oggi, secondo i dati emersi da una ricerca i soggetti positivi al coronavirus all’interno di tali comunità, si conterebbero sulle dita di una mano.

Cina e Italia: i messaggi segreti sul vaccino

La notizia è stata resa pubblica attraverso le parole proferite dal rappresentante delle comunità in questione nella città di Napoli, Wu Zhiqiang. Le immunità a destare i primi sospetti comprendevano un gran numero di persone di nazionalità cinesi. Residenti attualmente nella penisola italiana.

Le prime ipotesi si sono poi trasformate in verità. Considerando la densità della popolazione cinese in Italia ed il numero assai esiguo di casi positivi al Covid-19. Si potrebbe appurare che il vaccino proveniente da Pechino sia stato precedentemente somministrato. Escludendo in tal modo il contagio.

In Cina, infatti, a differenza di quanto accade in Italia, le vaccinazioni sulla popolazione sono già ufficialmente iniziate. Esistono molte testimonianze di persone che hanno effettuato il vaccino facoltativo senza riscontrare effetti collaterali, facendo aumentare gli anticorpi a 2,1. La somministrazione avverrebbe tramite due dosi ed il costo ammonterebbe ad un totale di 60 euro.