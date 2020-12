Elicottero d’emergenza si schianta ad alta quota: tragico il bilancio

Cinque soccorritori hanno perso la vita ed uno è rimasto gravemente ferito nell’incidente aereo consumatosi ieri in Savoia, dove un elicottero d’emergenza si è schiantato ad alta quota.

Un elicottero di emergenza è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi in Savoia. Il bilancio dell’incidente è tragico: cinque persone hanno perso la vita, mentre una è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Stando ad una prima ricostruzione, il velivolo, cu cui viaggiavano quattro membri della SAF e due del CRS Alpes, si sarebbe schiantato a 1.800 metri d’altezza per cause ancora in fase di accertamento. A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso pilota che poi si è gettato dall’elicottero. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, rese molto complicate per via del maltempo e la nebbia.

Cinque soccorritori morti ed uno in gravissime condizioni, questo il tragico bilancio dell’incidente aereo avvenuto ieri in Savoia. Stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, i sei, quattro membri della SAF e due del CRS Alpes, erano a bordo di un elicottero della compagnia privata Service Aerien francais che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantato nella serata di ieri, martedì 8 dicembre, sulle Alpi a quota 1.800 metri. A lanciare l’allarme è stato il pilota del velivolo che poi è riuscito a gettarsi dal mezzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti le squadre dei soccorritori che hanno dato il via alle operazioni di soccorso, rese molto complicate per via della nebbia. Inizialmente, i sei soccorritori erano dati per dispersi, ma, dopo diverse ore, è arrivata la conferma del drammatico bilancio da parte del prefetto della regione francese, Pascal Bolot.

Sull’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti degli inquirenti per capire cosa possa aver provocato l’incidente costato la vita ai cinque soccorritori. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono quelle di uno schianto provocato dal maltempo. Non è escluso anche che possa essersi trattato di un’avaria al velivolo, considerato che a lanciare l’allarme è stato il pilota forse accorgendosi di un guasto.