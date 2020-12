Detto Fatto, dopo la polemica il programma torna nel palinsesto Rai

Dopo la sospensione causata dalle polemiche insorte in seguito a un tutorial considerato denigratorio per le donne, torna oggi Detto Fatto su Rai 2

Lo scorso 24 novembre nella trasmissione di Rai 2 Detto Fatto un tutorial su come atteggiarsi in modo sensuale tra le corsie di un supermercato ha creato una forte polemica. Un episodio condannato non solo dal pubblico ma anche dai dirigenti Rai che lo hanno descritto come offensivo nei confronti della sensibilità delle spettatrici. La conduttrice Bianca Guaccero è prontamente intervenuta scusandosi per l’accaduto, tuttavia il programma venne sospeso e alcuni hanno iniziato a ipotizzare la cancellazione definitiva. Arriva però oggi una notizia: Detto Fatto torna nel palinsesto.

LEGGI ANCHE -> Mara Venier lascia Domenica In: i nomi dei possibili sostituti

Bianca Guaccero torna a timone di Detto Fatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Oggi, mercoledì 9 dicembre, tornerà a occupare il suo posto nel palinsesto di Rai 2 il programma condotto da Bianca Guaccero. Detto Fatto riprenderà la messa in onda alle ore 15:15 come annunciato proprio dalla presentatrice sui social. Se una fetta di pubblico storce il naso, un’altra -quella dei più affezionati- è felice di questo ritorno. Il programma di intrattenimento non è stato quindi cancellato, come alcuni avevano ipotizzato, sebbene ci siano state alcune settimane di pausa.

LEGGI ANCHE -> Striscia la Notizia, l’addio di Ficarra e Picone genera polemica: la dichiarazione

I dirigenti Rai avevano dichiarato che avrebbero cercato di riportare la linea editoriale nella direzione prestabilita e consona al Servizio Pubblico. Senza dubbio questa pausa sarà servita per elaborare un piano in modo da rispettare i requisiti richiesti e da non permettere che un episodio come quello del tutorial ricapiti in futuro.

La stessa Bianca Guaccero si prese le proprie responsabilità come volto principale di Detto Fatto e chiese pubblicamente scusa per l’accaduto. “Sono una donna e una mamma single che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento” -scrisse in un lungo post- “ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto“. Infine le scuse per la superficialità con la quale è stato trattato l’argomento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Presa coscienza di quanto accaduto ora la squadra di Detto Fatto è pronta a tornare nel palinsesto di Rai 2.