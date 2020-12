Juliana Moreira pensa al passato e ci mostra dove e come vorrebbe essere in questo momento. Lo scatto è super

Tra le bellissime di Instagram c’è anche Juliana Moreira, la moglie dell’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. La Moreira è tra le influencer più amate del nostro Paese non solo per la sua bellezza ma anche per la sua spontaneità e solarità.

Del resto fin dall’inizio, dal momento del suo esordio in tv con Cultura Moderna è entrata nel cuore degli italiani per la sua risata contagiosa e via via tantissime altre trasmissioni fino a Striscia la Notizia dove ha conosciuto il suo compagno di vita, diventato poi papà dei suoi figli e anche marito. I due infatti hanno costruito prima una bella famiglia e poi hanno deciso di sposarsi, solo tre anni fa.

Oggi Juliana in tv si vede un po’ meno ma è attivissima sui social. Il suo profilo Instagram vanta 731 mila follower che amano seguirla tra il lavoro ed i diversi tipi di sponsorizzazioni e la sua vita privata, tra quotidianità e famiglia.

E anche l’ultimo scatto, un bellissimo ricordo, è un momento di una giornata ormai passata ma che Juliana ricorda con grande nostalgia in questo momento.

Juliana Moreira, in bikini ricorda l’estate

Juliana Moreira e dolci ricordi ormai passati che grazie alle foto però rimangono indelebili. In un momento così difficile che stiamo vivendo nel quale è difficile spostarsi pensare di viaggiare è a dir poco fantascientifico e allora la bella influencer lo fa con i ricordi.

Lo fa con una vecchia foto estiva in cu si mostra bellissima in bikini sulla passerella in mezzo all’acqua. Non ci dice dove si trova ma di certo in un paradiso bello ed idilliaco.

“Dove vorrei essere parte 2 @edoardostoppaofficial Vabbèè basta vado a prendere i bambini in pigiama sotto la pioggia e tutto a posto 😅 forze cucino qualche cosa con i bimbi così mi passa…sono meteoropatica 😭” scrive a corredo della foto.

Juliana si riferisce al brutto tempo che c’è da diversi giorni a Milano che si trova sotto la pioggia e si sa quando piove non ci piace spostarci, nemmeno a Juliana è evidente.